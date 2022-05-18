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Вице-премьер РФ предложил Украине покупать электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

Мазуренко Алена Среда, 18 мая 2022, 20:01
ОККУПАНТЫ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС 1 МАЯ 2022 ГОДА, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который побывал на оккупированной территории, предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем РФ.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Если Украина будет готова принимать и оплачивать, значит будет работать для них. Не будет принимать, будет работать на Россию. Атомная электроэнергия одна из самых дешевых видов, абсолютно конкурентоспособная. Вопросов, куда продать электроэнергию, не будет".

Детали: Об этом Хуснуллин сказал после посещения оккупированного Мелитополя.

Он также заявил, что Запорожская АЭС "будет работать, все рабочие места сохранены".

Предыстория:

  • В ночь на 4 марта российские войска обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано попадание в первый энергоблок, произошел пожар в административном здании.
  • После тяжелых боев и обстрелов промышленной площадки Запорожская АЭС была захвачена военными РФ.

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Темы: АЭСЗапорожьеоккупациявойна
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