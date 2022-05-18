Росіяни з кулеметів, гранатометів та артилерії обстріляли Сумщину та Чернігівщину
Середа, 18 травня 2022, 20:06
Російські війська не припиняють обстрілювати прикордонні території Сумщини та Чернігівщини.
Джерело: Державна прикордонна служба Україна
Деталі: За даними ДПСУ, 18 травня з території Росії відбулося сім таких обстрілів: п'ять по Сумщині, два по Чернігівщині.
Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.
Найтриваліший обстріл тривав близько години. Його росіяни вели з мінометів з боку села Зернове по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини.
Вказано, що внаслідок цих обстрілів, на щастя, втрат серед особового складу немає.