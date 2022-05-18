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Росіяни з кулеметів, гранатометів та артилерії обстріляли Сумщину та Чернігівщину

Валентина РоманенкоСереда, 18 травня 2022, 20:06
Росіяни з кулеметів, гранатометів та артилерії обстріляли Сумщину та Чернігівщину
ілюстративне фото ДПСУ

Російські війська не припиняють обстрілювати прикордонні території Сумщини та Чернігівщини.

Джерело: Державна прикордонна служба Україна

Деталі: За даними ДПСУ, 18 травня з території Росії відбулося сім таких обстрілів: п'ять по Сумщині, два по Чернігівщині.

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Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.

Найтриваліший обстріл тривав близько години. Його росіяни вели з мінометів з боку села Зернове по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

Вказано, що внаслідок цих обстрілів, на щастя, втрат серед особового складу немає.

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Теми: війнаСумська областьЧернігівська областьПрикордонна служба
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