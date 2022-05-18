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Россияне из пулеметов, гранатометов и артиллерии обстреляли Сумщину и Черниговщину

Валентина РоманенкоСреда, 18 мая 2022, 20:06
иллюстративное фото ГПСУ

Российские войска не перестают обстреливать приграничные территории Сумщины и Черниговщины.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: По данным ГПСУ, 18 мая с территории России произошло семь таких обстрелов: пять по Сумщине, два по Черниговщине.

Враг применял крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию.

Самый продолжительный обстрел длился около часа. Его россияне вели из минометов со стороны села Зерновое по территории вблизи одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумщины.

Указано, что из-за этих обстрелов, к счастью, потерь среди личного состава нет.

Темы: войнаСумская областьЧерниговская областьПограничная служба
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