У Нідерландах скандал через sms'ки прем'єра на старій Nokia

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазнав різкої критики з боку опозиційних політиків після того, як з'ясувалося, що він роками вручну видаляв текстові повідомлення зі свого старого мобільного телефону, який використовувався у робочих цілях.

Про це пише видання Volkskrant, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, Рютте довелося видалити стандартні текстові повідомлення зі свого старого телефону Nokia, оскільки в ньому було мало місця для зберігання. Минулого тижня прем'єр-міністру вручили новий телефон.

"Насправді я не фанат смартфонів. Недолік (старих телефонів) - лише маленький екран", – сказав Рютте журналістам у Гаазі в середу.

Рютте заявив, що діяв відповідно до інструкцій, завжди зберігаючи "важливі повідомлення": "Можливо, я помилився у своїх судженнях, але помилки завжди будуть".

Лідер партії "Зелених" Джессі Клавер заявив, що використання Рютте свого старого телефону може бути порушенням нідерландських законів про архівування.

"Ця поведінка прем'єр-міністра, який відчайдушно намагається перешкодити будь-якій відкритості", - сказав Клавер, додавши, що хоче запитати оператора мобільного зв'язку Рютте, чи можна відновити тексти.