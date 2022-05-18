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У Нідерландах скандал через sms'ки прем'єра на старій Nokia

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 20:13

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазнав різкої критики з боку опозиційних політиків після того, як з'ясувалося, що він роками вручну видаляв текстові повідомлення зі свого старого мобільного телефону, який використовувався у робочих цілях.

Про це пише видання Volkskrant, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, Рютте довелося видалити стандартні текстові повідомлення зі свого старого телефону Nokia, оскільки в ньому було мало місця для зберігання. Минулого тижня прем'єр-міністру вручили новий телефон.

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"Насправді я не фанат смартфонів. Недолік (старих телефонів) - лише маленький екран", – сказав Рютте журналістам у Гаазі в середу.

Рютте заявив, що діяв відповідно до інструкцій, завжди зберігаючи "важливі повідомлення": "Можливо, я помилився у своїх судженнях, але помилки завжди будуть".

Лідер партії "Зелених" Джессі Клавер заявив, що використання Рютте свого старого телефону може бути порушенням нідерландських законів про архівування.

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"Ця поведінка прем'єр-міністра, який відчайдушно намагається перешкодити будь-якій відкритості", - сказав Клавер, додавши, що хоче запитати оператора мобільного зв'язку Рютте, чи можна відновити тексти.

Теми: ЄС
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