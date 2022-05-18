В Нидерландах скандал из-за sms премьера на старой Nokia

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подвергся резкой критике со стороны оппозиционных политиков после того, как выяснилось, что он годами вручную удалял текстовые сообщения со своего старого мобильного телефона, который использовался в рабочих целях.

Об этом пишет издание Volkskrant, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, Рютте пришлось удалить стандартные текстовые сообщения со своего старого телефона Nokia, поскольку в нем было мало места для хранения. На минувшей неделе премьер-министру вручили новый телефон.

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"На самом деле я не фанат смартфонов. Недостаток (старых телефонов) – лишь маленький экран", – сказал Рютте журналистам в Гааге в среду.

Рютте заявил, что действовал в соответствии с инструкциями, всегда сохраняя "важные сообщения": "Возможно, я ошибся в своих суждениях, но ошибки всегда будут".

Лидер Партии зеленых Джесси Клавер заявил, что использование Рютте своего старого телефона может являться нарушением нидерландских законов об архивировании.

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"Это поведение премьер-министра, отчаянно пытающегося помешать любой открытости", - сказал Клавер, добавив, что хочет спросить оператора мобильной связи Рютте, можно ли восстановить тексты.