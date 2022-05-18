ЄС обговорить новий формат європейської співпраці, відкритий і для України

Президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував створити нову політичну платформу європейської співпраці, відкриту для України, та внесе це питання до порядку денного саміту лідерів ЄС наприкінці червня.

Про це Мішель сказав у своєму виступі на пленарному засіданні Європейського економічного та соціального комітету в середу, повідомляє "Європейська правда".

Мішель запропонував назвати нове об’єднання Європейською геополітичною спільнотою.

"Існує геополітична спільність, що тягнеться від Рейк'явіка до Баку або Єревана, від Осло до Анкари. Я твердо переконаний, що ми маємо надати цьому географічному простору політичної реальності. І ми маємо зробити це прямо зараз", - сказав Мішель.

Він запевнив, що нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу - процес, який загальмувався в останні роки, але який Мішель пропонує суттєво активізувати.

Він також дав зрозуміти, що участь у платформі не є гарантією того, що її члени колись стануть членами Європейського Союзу.

"Мета полягає в налагодженні конвергенції та поглибленні оперативної співпраці для вирішення спільних проблем. Сприяти миру, стабільності та безпеці на нашому континенті", - пояснив Мішель ціль ініціативи.

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За його словами, до об’єднання могли б увійти країни Західних Балкан, асоційовані країни Східного партнерства (Україна, Молдова, Грузія) та інші європейські країни, з якими у Євросоюзу тісні стосунки.

Мішель підкреслив, що основною сферою співробітництва в рамках спільноти стане зовнішня політика. Глави держав та урядів країн-учасниць могли б зустрічатися не рідше двох разів на рік для обговорення геополітичних питань.

Крім того, Мішель пропонує, щоб міністри закордонних справ країн-учасниць регулярно входили до складу Ради ЄС із закордонних справ.

"Такий самий приклад могли б наслідувати й інші формати Ради. Акцент буде також зроблено на зв'язку із соціально-економічними програмами, які не потребують регулювання, але можуть принести конкретні взаємні вигоди. Наприклад, Erasmus, програма досліджень та розробок Horizon або транспортна та енергетична інфраструктура", - зазначив глава Євроради.

Він повідомив, що почав консультуватися із лідерами всіх країн ЄС із цього питання та внесе його до порядку денного саміту лідерів Євросоюзу в кінці червня.

За словами Мішеля, на саміті зберуться лідери ЄС та зацікавлених країн-партнерів, щоб обговорити конкретні варіанти цього нового спільного європейського проєкту.

Нагадаємо, під час виступу в Європарламенті президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити новий формат співпраці європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Британії.

Макрон запропонував створити новий загальноєвропейський формат співпраці, який міг би об’єднати членів ЄС, зацікавлених країн-однодумців, які не є членами блоку, та Британію, яка вийшла з Євросоюзу - як проєкту, який згуртував би континент довкола спільних цінностей та інтересів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалив пропозицію Макрона щодо створення ширшого європейського клубу країн за межами ЄС.

Нагадаємо, червневий саміт ЄС також обговорить заявку України на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.