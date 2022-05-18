ЕС обсудит новый формат европейского сотрудничества, открытый и для Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель предложил создать новую политическую платформу европейского сотрудничества, открытую для Украины, и внесет этот вопрос в повестку дня саммита лидеров ЕС в конце июня.

Об этом Мишель сказал в своем выступлении на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета в среду, сообщает "Европейская правда".

Мишель предложил назвать новое объединение Европейским геополитическим сообществом.

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"Существует геополитическая общность, тянущаяся от Рейкьявика до Баку или Еревана, от Осло до Анкары. Я твердо убежден, что мы должны предоставить этому географическому пространству политическую реальность. И мы должны сделать это прямо сейчас", - сказал Мишель.

Он заверил, что новая инициатива не должна заменить расширение Европейского Союза - затормозившийся в последние годы процесс, который Мишель предлагает существенно активизировать.

Он также дал понять, что участие в платформе не является гарантией того, что ее члены когда-нибудь станут членами Европейского Союза.

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"Цель состоит в налаживании конвергенции и углублении оперативного сотрудничества для решения общих проблем. Содействовать миру, стабильности и безопасности на нашем континенте", - пояснил Мишель цель инициативы.

По его словам, в объединение могли бы войти страны Западных Балкан, ассоциированные страны Восточного партнерства (Украина, Молдова, Грузия) и другие европейские страны, с которыми у Евросоюза тесные отношения.

Мишель подчеркнул, что основной областью сотрудничества в рамках сообщества станет внешняя политика. Главы государств и правительств стран-участниц могли бы встречаться не реже двух раз в год для обсуждения геополитических вопросов.

Кроме того, Мишель предлагает, чтобы министры иностранных дел стран-участниц регулярно входили в состав Совета ЕС по иностранным делам.

"Такому же примеру могли бы последовать и другие форматы Совета. Акцент будет также сделан на связи с социально-экономическими программами, не требующими регулирования, но могут принести конкретные взаимные выгоды. Например, Erasmus, программа исследований и разработок Horizon или транспортная и энергетическая инфраструктура", - отметил глава Евросовета.

Он сообщил, что начал консультироваться с лидерами всех стран ЕС по этому вопросу и внесет его в повестку саммита лидеров Евросоюза в конце июня.

По словам Мишеля, на саммите соберутся лидеры ЕС и заинтересованных стран-партнеров, чтобы обсудить конкретные варианты этого нового общего европейского проекта.

Напомним, во время выступления в Европарламенте президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств, открытый в том числе для Украины и Британии.

Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил предложение Макрона о создании более широкого европейского клуба стран за пределами ЕС.

Напомним, июньский саммит ЕС обсудит заявку Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.