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Посольство США у Києві відновило роботу

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 20:45

Посольство Сполучених Штатів в Україні офіційно відновило повноцінну роботу в Києві.

Про це пише "Європейська правда".

У середу на території посольства відбулося підняття прапору США.

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26 квітня американські дипломати повернулися в Україну з Польщі вперше після вторгнення Росії, але працювали у Львові.

8 травня посольство США заявило про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів.

Крістіна Квін в інтерв'ю "Європейській правді" заявила, що у посольстві також чекають на схвалення кандидатури посла Бріджит Брінк

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Теми: СШАКиїв
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