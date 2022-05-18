Посольство США в Киеве возобновило работу
Среда, 18 мая 2022, 20:45
Посольство Соединенных Штатов в Украине официально возобновило полноценную работу в Киеве.
Об этом пишет "Европейская правда".
В среду на территории посольства состоялось поднятие флага США.
26 апреля американские дипломаты вернулись в Украину из Польши впервые после вторжения России, но работали во Львове.
8 мая посольство США заявило о возвращении в Киев временной поверенной Кристины Квин и других американских дипломатов.
Кристина Квин в интервью "Европейской правде" заявила, что в посольстве также ожидают одобрения кандидатуры посла Бриджит Бринк.
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