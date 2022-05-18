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Посольство США в Киеве возобновило работу

"Европейская правда"Среда, 18 мая 2022, 20:45

Посольство Соединенных Штатов в Украине официально возобновило полноценную работу в Киеве.

Об этом пишет "Европейская правда".

В среду на территории посольства состоялось поднятие флага США.

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26 апреля американские дипломаты вернулись в Украину из Польши впервые после вторжения России, но работали во Львове.

8 мая посольство США заявило о возвращении в Киев временной поверенной Кристины Квин и других американских дипломатов.

Кристина Квин в интервью "Европейской правде" заявила, что в посольстве также ожидают одобрения кандидатуры посла Бриджит Бринк.

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Темы: СШАКиев
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