Посольство США в Киеве возобновило работу

Посольство Соединенных Штатов в Украине официально возобновило полноценную работу в Киеве.

Об этом пишет "Европейская правда".

В среду на территории посольства состоялось поднятие флага США.

26 апреля американские дипломаты вернулись в Украину из Польши впервые после вторжения России, но работали во Львове.

8 мая посольство США заявило о возвращении в Киев временной поверенной Кристины Квин и других американских дипломатов.

Кристина Квин в интервью "Европейской правде" заявила, что в посольстве также ожидают одобрения кандидатуры посла Бриджит Бринк.

Читайте также - Глава посольства США: Украина также может вступить в НАТО без ПДЧ