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П'ять країн ЄС отримають 248 млн євро на допомогу біженцям з України

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 21:17

Європейська комісія вирішила виділити 248 мільйонів євро 5 державам-членам ЄС, які прийняли найбільшу кількість біженців з України, для підтримки їх систем прийому та прикордонного контролю.

Про це йдеться у заяві ЄК, пише "Європейська правда".

Екстрена допомога із фондів внутрішніх справ підтримає Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину та Чехію.

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Держави-члени можуть використовувати ці кошти для надання негайної допомоги, такої як продовольство, транспорт та тимчасове житло, людям, які рятуються від вторгнення Росії в Україну, а також для підвищення їхньої здатності керувати зовнішніми кордонами ЄС.

"Організації громадянського суспільства та місцеві та регіональні органи влади також відіграють ключову роль у пропозиції допомоги, і тому держави-члени повинні будуть забезпечити, щоб це надзвичайне фінансування також надходило до них", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала надати Україні нову макрофінансову допомогу в сумі до 9 мільярдів євро у цьому році.

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Крім того, Брюссель запропонував створити новий механізм під назвою "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення України після війни.

Теми: ЄСбіженці
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