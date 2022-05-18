Пять стран ЕС получат 248 млн евро для помощи беженцам из Украины

Европейская комиссия решила выделить 248 миллионов евро 5 государствам-членам ЕС, принявшим наибольшее количество беженцев из Украины, для поддержки их систем приема и пограничного контроля.

Об этом говорится в заявлении ЕК, пишет "Европейская правда".

Экстренная помощь из фондов внутренних дел поддержит Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

Государства-члены могут использовать эти средства для оказания немедленной помощи, такой как продовольствие, транспорт и временное жилье, людям, спасающимся от вторжения России в Украину, а также для повышения их способности управлять внешними границами ЕС.

"Организации гражданского общества и местные и региональные органы власти также играют ключевую роль в предложении помощи, и поэтому государства-члены должны будут обеспечить, чтобы это чрезвычайное финансирование также поступало к ним", - отмечается в заявлении.

Напомним, Еврокомиссия также предложила предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в сумме до 9 млрд евро в этом году.

Кроме того, Брюссель предложил создать новый механизм под названием "Отстроить Украину" (Rebuild Ukraine) как основополагающий инструмент поддержки восстановления Украины после войны.