Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США поки не можуть законно конфіскувати заблоковані активи Центробанку РФ

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 21:19

Сполучені Штати не мають юридичних повноважень накладати арешт на активи російського Центрального банку, заморожені у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.

Про це заявила в середу міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Водночас, вона уточнила, що ведуться переговори з партнерами США про те, як змусити Росію сплатити рахунки за післявоєнне відновлення України.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого є центральним пунктом порядку денного зустрічі міністрів фінансів "Групи семи" цього тижня. Єллен сказала, що чиновники шукають способи змусити Росію заплатити за відшкодування катастрофічних збитків, яких вона завдала Україні та її економіці за майже три місяці війни.

"Я думаю, цілком природно, що з огляду на величезні руйнування в Україні та величезні витрати на відновлення, з якими їм доведеться зіткнутися, ми звернемося до Росії, щоб вона допомогла сплатити хоча б частину ціни", - заявила журналістам Єллен.

Одна з нещодавно висловлених ідей полягала в тому, щоб Сполучені Штати вилучили активи на сотні мільярдів доларів, що належать російському Центральному банку. Сполучені Штати та їхні союзники заблокували активи на суму близько 300 мільярдів доларів, але вони залишаються у власності Росії.

"Хоча ми починаємо розглядати це, зараз у США було б незаконно, щоб уряд конфіскував ці активи. Це не те, що дозволено законом у Сполучених Штатах", - сказала Єллен.

ВІДЕО ДНЯ

У той час як офіційні особи вивчають способи покласти на Росію хоча б часткову відповідальність за можливе відновлення, Єллен сказала, що тривають переговори про надання Україні інших джерел негайної допомоги, і вона очікує, що Сенат США незабаром проголосує за пакет допомоги на 40 мільярдів доларів.

Читайте також - Сенатор, що воює за РФ: через кого у США загальмували нову допомогу Україні

Теми: СШАРосіясанкції
Головне сьогодні

аудіоНад Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення

РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу

Зеленський запевнив мешканців окупованих міст: Україна повернеться

Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки

Кулеба пояснив, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії

У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл

Усі новини...
США
Посольство США у Києві відновило роботу
Глава МЗС Туреччини і Блінкен зустрінуться у США на тлі "вето Ердогана" для Швеції і Фінляндії у НАТО
ФРС продовжить підвищувати ставки, поки інфляція не знизиться
Останні новини
06:12
фотоМорські піхотинці США показали, як готують гаубиці до відправки в Україну
05:47
Сенат США одноголосно затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні
05:22
Японія вирішила збільшити кредитну суму для України до $600 млн – ЗМІ
04:36
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
03:37
Біля російської комендатури в окупованому Мелітополі пролунав вибух – ОВА
02:58
Польща відправить в Україну 25 тисяч тонн бензину
02:18
На півдні ЗСУ уразили 90 цілей ворога
01:57
Росія готує "престур" з Ростова-на-Дону в окуповані українські міста – ОК "Південь"
01:31
США готові бути гарантами безпеки Фінляндії та Швеції до вступу країн у НАТО
01:07
аудіоНад Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення
Усі новини...