США поки не можуть законно конфіскувати заблоковані активи Центробанку РФ

Сполучені Штати не мають юридичних повноважень накладати арешт на активи російського Центрального банку, заморожені у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.

Про це заявила в середу міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Водночас, вона уточнила, що ведуться переговори з партнерами США про те, як змусити Росію сплатити рахунки за післявоєнне відновлення України.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого є центральним пунктом порядку денного зустрічі міністрів фінансів "Групи семи" цього тижня. Єллен сказала, що чиновники шукають способи змусити Росію заплатити за відшкодування катастрофічних збитків, яких вона завдала Україні та її економіці за майже три місяці війни.

"Я думаю, цілком природно, що з огляду на величезні руйнування в Україні та величезні витрати на відновлення, з якими їм доведеться зіткнутися, ми звернемося до Росії, щоб вона допомогла сплатити хоча б частину ціни", - заявила журналістам Єллен.

Одна з нещодавно висловлених ідей полягала в тому, щоб Сполучені Штати вилучили активи на сотні мільярдів доларів, що належать російському Центральному банку. Сполучені Штати та їхні союзники заблокували активи на суму близько 300 мільярдів доларів, але вони залишаються у власності Росії.

"Хоча ми починаємо розглядати це, зараз у США було б незаконно, щоб уряд конфіскував ці активи. Це не те, що дозволено законом у Сполучених Штатах", - сказала Єллен.

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У той час як офіційні особи вивчають способи покласти на Росію хоча б часткову відповідальність за можливе відновлення, Єллен сказала, що тривають переговори про надання Україні інших джерел негайної допомоги, і вона очікує, що Сенат США незабаром проголосує за пакет допомоги на 40 мільярдів доларів.

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