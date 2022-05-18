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США пока не могут законно конфисковать заблокированные активы ЦБ РФ

"Европейская правда"Среда, 18 мая 2022, 21:19

У Соединенных Штатов нет юридических полномочий налагать арест на активы российского Центрального банка, замороженные в связи с вторжением РФ в Украину.

Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В то же время она уточнила, что ведутся переговоры с партнерами США о том, как заставить Россию оплатить счета за послевоенное восстановление Украины.

Вторжение России в Украину 24 февраля является центральным пунктом повестки дня встречи министров финансов "Группы семи" на этой неделе. Йеллен сказала, что чиновники ищут способы заставить Россию заплатить за возмещение катастрофического ущерба, который она нанесла Украине и ее экономике за почти три месяца войны.

"Я думаю, вполне естественно, что, учитывая огромные разрушения в Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, мы обратимся к России, чтобы она помогла уплатить хотя бы часть цены", - заявила журналистам Йеллен.

Одна из недавно высказанных идей заключалась в том, чтобы Соединенные Штаты изъяли активы на сотни миллиардов долларов, принадлежащих российскому Центральному банку. Соединенные Штаты и их союзники заблокировали активы на сумму около 300 миллиардов долларов, но остаются в собственности России.

"Хотя мы начинаем рассматривать это, сейчас в США было бы незаконно, чтобы правительство конфисковало эти активы. Это не то, что разрешено законом в Соединенных Штатах", - сказала Йеллен.

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В то время как официальные лица изучают способы возложить на Россию хотя бы частичную ответственность за возможное восстановление, Йеллен сказала, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине других источников немедленной помощи, и она ожидает, что Сенат вскоре проголосует за пакет помощи на 40 миллиардов долларов.

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Темы: СШАРосcиясанкции
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