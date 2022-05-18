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Кулеба: в ЄС є розбіжності щодо членства України, щодо зброї та санкцій - ні

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 22:36
міністр дмитро кулеба. фото: getty images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що серед країн Європейського союзу є розбіжності у питанні надання Україні статусу кандидата на вступ.

Про це він сказав в інтерв’ю нідерландському сайту NRC, переклад якого публікує "Європейська правда".

"Ми не бачимо розбіжності між словом і ділом у ЄС, коли йдеться про зброю та санкції, але бачимо, коли йдеться про статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Ми вже три місяці чуємо, що Україна належить до Європи, і про те, як мужньо ми захищаємо європейські цінності. Але політичного визнання цього немає! Тому ми запитуємо себе, наскільки щирими є ці прекрасні слова", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що в ЄС є скептики щодо членства України, але жодна європейська країна не може собі дозволити відігравати провідну роль у блокуванні цього рішення.

"Але  Європа змінилася, і країни ЄС не мають жодного раціонального аргументу, що виправдовував би відмову в статусі кандидата для України. Цей статус означатиме лише визнання, що країна має чітко визначене місце у європейському інтеграційному проекті", -  сказав міністр.

Кулеба пояснив, що рішення буде політичним сигналом, який ще не означає автоматичного членства в ЄС.

"Тому ті, хто кажуть, що Україна "не готова до ЄС" і не роблять цього кроку - маніпулюють громадською думкою. Ми не говоримо, що хочемо увійти до ЄС завтра. Надавши нам статус кандидата, ви допоможете нам подолати наявні проблеми, включно з корупцією, і розвинути нашу країну таким чином, щоб ми всі стали сильнішим", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель запропонував активізувати процес розширення Євросоюзу, оскільки теперішній стан процесу викликає розчарування і в ЄС, і в потенційних майбутніх членів.

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що заявку України на вступ до ЄС розглянуть на червневому саміті блоку.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

Теми: Кулеба ДмитроЄСєвроінтеграціясанкції
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