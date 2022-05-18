Кулеба: в ЕС есть разногласия о членстве Украины, по поводу оружия и санкций - нет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что среди стран Европейского союза есть разногласия по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление.

Об этом он сказал в интервью нидерландскому сайту NRC, перевод которого публикует "Европейская правда".

"Мы не видим разногласия между словом и делом в ЕС, когда речь идет об оружии и санкциях, но видим, когда речь идет о статусе кандидата на членство в Европейском Союзе. Мы уже три месяца слышим, что Украина принадлежит к Европе, и о том, как мужественно мы защищаем европейские ценности. Но политического признания этого нет! Поэтому мы спрашиваем себя, насколько искренни эти прекрасные слова", - сказал Кулеба.

Он отметил, что в ЕС есть скептики по поводу членства Украины, но ни одна европейская страна не может себе позволить играть ведущую роль в блокировании этого решения.

"Но Европа изменилась, и страны ЕС не имеют никакого рационального аргумента, оправдывающего отказ в статусе кандидата для Украины. Этот статус будет означать лишь признание, что страна имеет четко определенное место в европейском интеграционном проекте", - сказал министр.

Кулеба объяснил, что решение будет политическим сигналом, и еще не означает автоматического членства в ЕС.

"Поэтому те, кто говорят, что Украина "не готова к ЕС" и не делают этого шага - манипулируют общественным мнением. Мы не говорим, что хотим войти в ЕС завтра. Предоставив нам статус кандидата, вы поможете нам преодолеть имеющиеся проблемы, включая коррупцию, и развить нашу страну таким образом, чтобы мы все стали сильнее", - добавил он.

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Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель предложил активизировать процесс расширения Евросоюза, поскольку нынешнее состояние процесса вызывает разочарование и у ЕС, и у потенциальных будущих членов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что заявку Украины на вступление в ЕС будет рассмотрено на июньском саммите блока.

Подробно о процедуре вступления Украины в ЕС читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.