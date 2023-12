Комітет Сенату США підтримав Бріджит Брінк на посаду посла в Україні 

Комітет Сенату США з міжнародних відносин затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Про це йдеться у середу в офіційному повідомленні акаунті комітету в Twitter, пише "Європейська правда".

"Комітет сенату США з міжнародних відносин офіційно схвалює Бріджіт Брінк на посаду посла в Україні, посилаючи потужний сигнал: підтримка США для України тільки зростає. З нетерпінням чекаємо на її швидке затвердження повним складом Сенату найближчими днями", - сказано у повідомленні.

