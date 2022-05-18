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Комітет Сенату США підтримав Бріджит Брінк на посаду посла в Україні 

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 23:51

Комітет Сенату США з міжнародних відносин затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Про це йдеться у середу в офіційному повідомленні акаунті комітету в Twitter, пише "Європейська правда".

"Комітет сенату США з міжнародних відносин офіційно схвалює Бріджіт Брінк на посаду посла в Україні, посилаючи потужний сигнал: підтримка США для України тільки зростає. З нетерпінням чекаємо на її швидке затвердження повним складом Сенату найближчими днями", - сказано у повідомленні.

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Президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити дипломатку Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів в Україні 27 квітня.

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США не мають посла в Україні вже три роки.

Попередня очільниця посольства США Марі Йованович була достроково відкликана з Києва ще у квітні 2019 року, а у травні президент Дональд Трамп офіційно звільнив її з посади на тлі скандалу довкола тиску на президента України Володимира Зеленського.

Бріджит Брінк з 2019 року обіймала посаду посла США у Словаччині, а до того, серед іншого, була старшою радницею та помічницею секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу, опікуючись питаннями Східної Європи і Кавказу. 

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

Теми: США
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