Комитет Сената США поддержал Бриджит Бринк на должность посла в Украине

Комитет Сената США по международным отношениям утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.

Об этом говорится в среду в официальном сообщении аккаунте комитета в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Комитет сената США по международным отношениям официально одобряет Бриджит Бринк на должность посла в Украине, посылая мощный сигнал: поддержка США для Украины только растет. С нетерпением ждем ее скорейшего утверждения полным составом Сената в ближайшие дни", - сказано в сообщении.

Реклама:

BREAKING: #SFRC officially approves Bridget Brink to serve as Ambassador to Ukraine, sending the powerful message: U.S. support for #Ukraine is only growing. Looking forward to securing her swift confirmation by the full Senate in the coming days. https://t.co/LVcmt2pnrm