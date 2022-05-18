Комитет Сената США поддержал Бриджит Бринк на должность посла в Украине

Комитет Сената США по международным отношениям утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.

Об этом говорится в среду в официальном сообщении аккаунте комитета в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Комитет сената США по международным отношениям официально одобряет Бриджит Бринк на должность посла в Украине, посылая мощный сигнал: поддержка США для Украины только растет. С нетерпением ждем ее скорейшего утверждения полным составом Сената в ближайшие дни", - сказано в сообщении.

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BREAKING: #SFRC officially approves Bridget Brink to serve as Ambassador to Ukraine, sending the powerful message: U.S. support for #Ukraine is only growing. Looking forward to securing her swift confirmation by the full Senate in the coming days. https://t.co/LVcmt2pnrm — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) May 18, 2022

Президент США Джо Байден официально предложил назначить дипломатку Бриджит Бринк послом Соединенных Штатов в Украине 27 апреля.

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У США нет посла в Украине уже три года.

Предыдущая глава посольства США Мари Йованович была досрочно отозвана из Киева еще в апреле 2019 года, а в мае президент Дональд Трамп официально уволил ее с должности на фоне скандала вокруг давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Бриджит Бринк с 2019 года занимала должность посла США Словакии, а до этого, среди прочего, была старшей советницей и помощницей секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа, занимаясь вопросами Восточной Европы и Кавказа.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.





