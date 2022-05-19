Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу на $215 млн

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 00:10

У Вашингтоні припускають, що ця допомога не буде останньою.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про нову допомогу Україні заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час міністерської зустрічі в ООН, присвяченій викликам глобальній продовольчої безпеки. 

"Сьогодні, враховуючи невідкладність кризи, ми оголошуємо про ще $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги, і ми зробимо набагато більше", – стверджує Блінкен.

Реклама:

CNN уточнює, що дана сума буде направлена саме на допомогу Україні. Інших подробиць щодо цієї допомоги видання не дає.

Держсекретар США закликав й інші країни також долучитися у протидію глобальній продовольчій кризі, що виникла через вторгнення Росії в Україну.

Він додає, що вже незабаром Конгрес США  "затвердить приблизно $5,5 млрд додаткового фінансування на гуманітарну допомогу та продовольчу безпеку".

ВІДЕО ДНЯ

Також, за словами Блінкена, США планують виділити $500 млн на збільшення виробництва в США добрив. Це дозволить компенсувати відмову від імпорт добрив з РФ.

Ентоні Блінкен також спростував твердження, що глобальну продовольчу кризу ніби то поглибили санкції, запроваджені США та їх союзниками проти Росії.

"Дехто намагався звинуватити санкції, введені проти Російської Федерації Сполученими Штатами та багатьма іншими країнами, у загостренні цієї кризи. Це неправда. Коли ми вводили санкції проти Росії, щоб якомога швидше припинити війну, ми свідомо й ретельно створювали винятки для сільськогосподарських товарів та добрив. Ми щодня працюємо над тим, щоб отримати до країн будь-яку інформацію чи допомогу, яка їм потрібна, щоб гарантувати, що санкції не заважають продовольству чи добривам залишати Росію чи будь-яке інше", – сказав Блінкен.

Натомість він сказав, що лише Росія винна у проблемах продовольчої безпеки.  "Як і у випадку з його рішенням розпочати цю невиправдану війну, відповідальність за зрив цих поставок і страждання, які вона завдає у всьому світі, лежить виключно на російському уряді", — стверджує держсекретар США.

Нагадаємо, що раніше міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може настати у результаті війни в Україні.

"Є ризик голоду, тому що Путін використовує голод як зброю. Ми повинні протистояти цьому за допомогою нового альянсу з глобальної продовольчої безпеки, який ми хочемо прийняти на цій зустрічі", - заявила вона.

Теми: СШАУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
США
США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: