США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу на $215 млн

У Вашингтоні припускають, що ця допомога не буде останньою.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про нову допомогу Україні заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час міністерської зустрічі в ООН, присвяченій викликам глобальній продовольчої безпеки.

"Сьогодні, враховуючи невідкладність кризи, ми оголошуємо про ще $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги, і ми зробимо набагато більше", – стверджує Блінкен.

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CNN уточнює, що дана сума буде направлена саме на допомогу Україні. Інших подробиць щодо цієї допомоги видання не дає.

Держсекретар США закликав й інші країни також долучитися у протидію глобальній продовольчій кризі, що виникла через вторгнення Росії в Україну.

Він додає, що вже незабаром Конгрес США "затвердить приблизно $5,5 млрд додаткового фінансування на гуманітарну допомогу та продовольчу безпеку".

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Також, за словами Блінкена, США планують виділити $500 млн на збільшення виробництва в США добрив. Це дозволить компенсувати відмову від імпорт добрив з РФ.

Ентоні Блінкен також спростував твердження, що глобальну продовольчу кризу ніби то поглибили санкції, запроваджені США та їх союзниками проти Росії.

"Дехто намагався звинуватити санкції, введені проти Російської Федерації Сполученими Штатами та багатьма іншими країнами, у загостренні цієї кризи. Це неправда. Коли ми вводили санкції проти Росії, щоб якомога швидше припинити війну, ми свідомо й ретельно створювали винятки для сільськогосподарських товарів та добрив. Ми щодня працюємо над тим, щоб отримати до країн будь-яку інформацію чи допомогу, яка їм потрібна, щоб гарантувати, що санкції не заважають продовольству чи добривам залишати Росію чи будь-яке інше", – сказав Блінкен.

Натомість він сказав, що лише Росія винна у проблемах продовольчої безпеки. "Як і у випадку з його рішенням розпочати цю невиправдану війну, відповідальність за зрив цих поставок і страждання, які вона завдає у всьому світі, лежить виключно на російському уряді", — стверджує держсекретар США.

Нагадаємо, що раніше міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може настати у результаті війни в Україні.

"Є ризик голоду, тому що Путін використовує голод як зброю. Ми повинні протистояти цьому за допомогою нового альянсу з глобальної продовольчої безпеки, який ми хочемо прийняти на цій зустрічі", - заявила вона.