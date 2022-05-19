Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 00:10

В Вашингтоне предполагают, что эта помощь не будет последней.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, о новой помощи Украине заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время министерской встречи в ООН, посвященной вызовам глобальной продовольственной безопасности.

"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше", – утверждает Блинкен.

CNN уточняет, что данная сумма будет направлена ​​именно в помощь Украине. Других подробностей по поводу этой помощи издание не сообщает.

Госсекретарь США призвал и другие страны также присоединиться к противодействию глобальному продовольственному кризису, возникшему из-за вторжения России в Украину.

Он добавляет, что уже вскоре Конгресс США утвердит примерно $5,5 млрд дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность.

Также, по словам Блинкена, США планируют выделить $500 млн. на увеличение производства в США удобрений. Это позволит компенсировать отказ от импорта удобрений из РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, что ранее министр развития Германии Свенья Шульце призвала G7 приложить совместные усилия для борьбы с голодом, который может наступить в результате войны в Украине.

"Есть риск голода, потому что Путин использует голод как оружие. Мы должны противостоять этому с помощью нового альянса по глобальной продовольственной безопасности, который мы хотим принять на этой встрече", – заявила она.

Темы: СШАУкраинавойна
Главное сегодня

На четырех направлениях наступление и штурмовые действия врага провалены – сводка

аудиоНад Харьковщиной сбили самолет РФ, пилоты катапультировались - радиоперехват

РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог

Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется

Пропагандисты РФ взяли паузу: не знают, как реагировать на поражения

Кулеба объяснил, что Украина будет считать победой в войне против России

Все новости...
США
Комитет Сената США поддержал Бриджит Бринк на должность посла в Украине
США пока не могут законно конфисковать заблокированные активы ЦБ РФ
Посольство США в Киеве возобновило работу
Последние новости
09:10
Россия уже потеряла 28,5 тысячи солдат и 203 самолета
08:39
Белый дом не спешит предоставлять американские РСЗО, о которых просит Киев - Politico
08:35
В Пентагоне отмечают уменьшение масштабов действий российской армии в Украине
08:26
фото Россияне обстреляли Северодонецк: 4 погибших
07:52
фотоИз "Градов" и "Ураганов" россияне стреляли по селу на Днепропетровщине
07:45
фотоГубернатор Курской области РФ заявил о воздушной атаке на спиртзавод
07:29
Двое мужчин подорвались на мине россиян в поле на Киевщине
07:05
На четырех направлениях наступление и штурмовые действия врага провалены – сводка
06:12
фотоМорские пехотинцы США показали, как готовят гаубицы к отправке в Украину
05:47
Сенат США единогласно утвердил Бриджит Бринк на должность посла в Украине
Все новости...