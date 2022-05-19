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США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 00:10

В Вашингтоне предполагают, что эта помощь не будет последней.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, о новой помощи Украине заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время министерской встречи в ООН, посвященной вызовам глобальной продовольственной безопасности.

"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше", – утверждает Блинкен.

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CNN уточняет, что данная сумма будет направлена ​​именно в помощь Украине. Других подробностей по поводу этой помощи издание не сообщает.

Госсекретарь США призвал и другие страны также присоединиться к противодействию глобальному продовольственному кризису, возникшему из-за вторжения России в Украину.

Он добавляет, что уже вскоре Конгресс США утвердит примерно $5,5 млрд дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность.

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Также, по словам Блинкена, США планируют выделить $500 млн. на увеличение производства в США удобрений. Это позволит компенсировать отказ от импорта удобрений из РФ.

Напомним, что ранее министр развития Германии Свенья Шульце призвала G7 приложить совместные усилия для борьбы с голодом, который может наступить в результате войны в Украине.

"Есть риск голода, потому что Путин использует голод как оружие. Мы должны противостоять этому с помощью нового альянса по глобальной продовольственной безопасности, который мы хотим принять на этой встрече", – заявила она.

Темы: СШАУкраинавойна
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