Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Весь вечір росіяни гатили по Сумщині із САУ, мінометів, автоматів, стрілецької зброї – ОВА

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 00:27
ілюстративне фото з facebook Живицького

Увечері 18 травня вздовж усього кордону Сумщини тривали масові обстріли з території Росії.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "російські вороги наче сказилися, тривали обстріли вздовж усього кордону Сумщини:

  • близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території Росії.
  • майже о 20 годині у Великописарівській громаді 6 міноментих прильотів від росіян.
  • майже о 22 з території Росії працювали САУ по Білопільщині".

Деталі: У той же час по території Путивльщини з території Росії ворог відкривав автоматні черги.

Близько 22 з Росії відбувся артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілецької зброї тривав майже півгодини.

Також майже о 22:30 ворог з території Росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.

"Ми відповідали на ворожі дії належним чином.

ВІДЕО ДНЯ

Попередньо втрат і постраждалих людей немає. Інформація уточнюється", – зазначив Живицький.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
Головне сьогодні

Перший суд про воєнний злочин: росіянин розповів, як вбив цивільного

відеоТанкове кладовище: військові показали наслідки провальної переправи росіян через Сіверський Донець

СБУ затримала брата Царьова на спробі організувати диверсії

відео У Харкові знесли пам’ятник князю Невському

Україна – Росії: Не пропонуйте нам припинення вогню

У Зеленського пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці

Усі новини...
Сумська область
Росіяни з кулеметів, гранатометів та артилерії обстріляли Сумщину та Чернігівщину
На Сумщині скоротили комендантську годину
Росіяни обстріляли Сумщину з "Градів"
Останні новини
16:46
Європарламент вимагає розпочати переговори про вступ Албанії і Північної Македонії до ЄС
16:45
У Запорізькій області окупанти не пропускають людей на блокпосту: черга більше тисячі авто
16:41
6 київських кінотеатрів відновлять роботу до кінця травня – КМДА
16:41
Окупанти ледве не спалили готель в Енергодарі, який зробили своєю "резиденцією"
16:37
фотоНовонароджені у вишиванках: у МОЗ показали малюків з прифронтових зон
16:29
Перший суд про воєнний злочин: росіянин розповів, як вбив цивільного
16:26
Польські компанії передали Україні 20 вагонів з електрообладнанням
16:24
У Росії зафіксували не менше 12 випадків підпалу військкоматів – Генштаб ЗСУ
16:08
За останні 2 тижні ЗСУ звільнили 23 населені пункти на Харківщині
16:02
На півдні Італії затонув буксир, є загиблі
Усі новини...