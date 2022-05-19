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Весь вечір росіяни гатили по Сумщині із САУ, мінометів, автоматів, стрілецької зброї – ОВА

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 00:27
Весь вечір росіяни гатили по Сумщині із САУ, мінометів, автоматів, стрілецької зброї – ОВА
ілюстративне фото з facebook Живицького

Увечері 18 травня вздовж усього кордону Сумщини тривали масові обстріли з території Росії.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "російські вороги наче сказилися, тривали обстріли вздовж усього кордону Сумщини:

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  • близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території Росії.
  • майже о 20 годині у Великописарівській громаді 6 міноментих прильотів від росіян.
  • майже о 22 з території Росії працювали САУ по Білопільщині".

Деталі: У той же час по території Путивльщини з території Росії ворог відкривав автоматні черги.

Близько 22 з Росії відбувся артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілецької зброї тривав майже півгодини.

Також майже о 22:30 ворог з території Росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.

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"Ми відповідали на ворожі дії належним чином.

Попередньо втрат і постраждалих людей немає. Інформація уточнюється", – зазначив Живицький.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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