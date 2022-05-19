Весь вечір росіяни гатили по Сумщині із САУ, мінометів, автоматів, стрілецької зброї – ОВА

Увечері 18 травня вздовж усього кордону Сумщини тривали масові обстріли з території Росії.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "російські вороги наче сказилися, тривали обстріли вздовж усього кордону Сумщини:

близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території Росії.

майже о 20 годині у Великописарівській громаді 6 міноментих прильотів від росіян.

майже о 22 з території Росії працювали САУ по Білопільщині".

Деталі: У той же час по території Путивльщини з території Росії ворог відкривав автоматні черги.

Близько 22 з Росії відбувся артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілецької зброї тривав майже півгодини.

Також майже о 22:30 ворог з території Росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.

"Ми відповідали на ворожі дії належним чином.

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Попередньо втрат і постраждалих людей немає. Інформація уточнюється", – зазначив Живицький.