Весь вечір росіяни гатили по Сумщині із САУ, мінометів, автоматів, стрілецької зброї – ОВА
Четвер, 19 травня 2022, 00:27
Увечері 18 травня вздовж усього кордону Сумщини тривали масові обстріли з території Росії.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Пряма мова: "російські вороги наче сказилися, тривали обстріли вздовж усього кордону Сумщини:
- близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території Росії.
- майже о 20 годині у Великописарівській громаді 6 міноментих прильотів від росіян.
- майже о 22 з території Росії працювали САУ по Білопільщині".
Деталі: У той же час по території Путивльщини з території Росії ворог відкривав автоматні черги.
Близько 22 з Росії відбувся артобстріл території Білопільської громади. Масований обстріл з артилерії та стрілецької зброї тривав майже півгодини.
Також майже о 22:30 ворог з території Росії відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.
"Ми відповідали на ворожі дії належним чином.
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Попередньо втрат і постраждалих людей немає. Інформація уточнюється", – зазначив Живицький.