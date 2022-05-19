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Весь вечер россияне били по Сумщине из САУ, минометов, автоматов, стрелкового оружия – ОВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 мая 2022, 00:27
Весь вечер россияне били по Сумщине из САУ, минометов, автоматов, стрелкового оружия – ОВА
иллюстративное фото с facebook Живицкого

Вечером 18 мая вдоль всей границы Сумщины шли массовые обстрелы с территории России.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "русские враги словно взбесились, продолжались обстрелы вдоль всей границы Сумщины:

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  • около половины шестого вечера было 10 взрывов на Глуховщине. Огонь вёл враг с территории России.
  • почти в 20 часов в Великописаревской общине 6 миноментных прилетов от россиян.
  • почти в 22 с территории России работали САУ по Белопольщине".

Детали: В то же время по территории Путивльщины с территории России враг открывал автоматные очереди.

Около 22 из России произошел артобстрел территории Белопольского общества. Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился около получаса.

Также почти в 22.30 враг с территории России открыл огонь из САУ по территории Путивльской общины.

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"Мы отвечали на вражеские действия должным образом.

Предварительно потерь и пострадавших нет. Информация уточняется", – отметил Живицкий.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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