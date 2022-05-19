Чехія змінює правила розміщення українських біженців

Чеський уряд презентував зміни до Lex Ukraine - закону про проживання у Чехії біженців з України.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням Dennik, пакет змін презентував на прес-конференції віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Зокрема, поправки забороняють надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу. Ця норма стосується українських ромів, значна частина яких мають угорське громадянство, які прибули у Чехію через вищі соціальні виплати.

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Також запропоновані чеським урядом зміни збільшують термін розгляду заяви про тимчасовий захист до 60 днів, але одночасно скорочують час для повідомлення біженцем про зміну місця проживання з 15 до 3 днів.

Поправка також передбачає скорочення терміну надання безкоштовного медичного страхування біженцям у віці від 18 до 65 років до 180 днів.

Також держава не буде виплачувати гуманітарну допомогу у випадках, якщо біженці мають житло, де їм безкоштовно надають харчування та інші зручності.

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Нагадаємо, раніше у уряді Чехії заявляли, що планують продовжити режим надзвичайного стану, запровадженого через наплив біженців з України, ще на місяць - до кінця червня.