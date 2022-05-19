Чехія змінює правила розміщення українських біженців

Чеський уряд презентував зміни до Lex Ukraine - закону про проживання у Чехії біженців з України.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням Dennik, пакет змін презентував на прес-конференції віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Зокрема, поправки забороняють надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу. Ця норма стосується українських ромів, значна частина яких мають угорське громадянство, які прибули у Чехію через вищі соціальні виплати.

Також запропоновані чеським урядом зміни збільшують термін розгляду заяви про тимчасовий захист до 60 днів, але одночасно скорочують час для повідомлення біженцем про зміну місця проживання з 15 до 3 днів.

Поправка також передбачає скорочення терміну надання безкоштовного медичного страхування біженцям у віці від 18 до 65 років до 180 днів.

Також держава не буде виплачувати гуманітарну допомогу у випадках, якщо біженці мають житло, де їм безкоштовно надають харчування та інші зручності.

Нагадаємо, раніше у уряді Чехії заявляли, що планують продовжити режим надзвичайного стану, запровадженого через наплив біженців з України, ще на місяць - до кінця червня.