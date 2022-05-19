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Чехия меняет правила размещения украинских беженцев

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 00:50

Чешское правительство представило изменения в Lex Ukraine - закон о проживании в Чехии беженцев из Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой Dennik, пакет изменений представил на пресс-конференции вице-премьер и министр внутренних дел Вит Ракушан.

В частности, поправки запрещают предоставлять временную защиту гражданам Европейского Союза. Эта норма касается украинских ромов, значительная часть которых имеют венгерское гражданство, прибывшие в Чехию из-за высших социальных выплат.

Также предложенные чешским правительством изменения увеличивают срок рассмотрения заявления о временной защите до 60 дней, но одновременно сокращают время для уведомления беженцем об изменении места жительства с 15 до 3 дней.

Поправка также предусматривает сокращение срока предоставления бесплатного медицинского страхования беженцам в возрасте от 18 до 65 лет до 180 дней.

Также государство не будет выплачивать гуманитарную помощь в случаях, если у беженцев есть жилье, где им бесплатно предоставляют питание и другие удобства.

Напомним, ранее в правительстве Чехии заявляли, что планируют продлить режим чрезвычайного положения, введенного из-за наплыва беженцев из Украины, еще на месяц - до конца июня.

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Темы: Чехия
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