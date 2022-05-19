Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия меняет правила размещения украинских беженцев

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 00:50

Чешское правительство представило изменения в Lex Ukraine - закон о проживании в Чехии беженцев из Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой Dennik, пакет изменений представил на пресс-конференции вице-премьер и министр внутренних дел Вит Ракушан.

В частности, поправки запрещают предоставлять временную защиту гражданам Европейского Союза. Эта норма касается украинских ромов, значительная часть которых имеют венгерское гражданство, прибывшие в Чехию из-за высших социальных выплат.

Реклама:

Также предложенные чешским правительством изменения увеличивают срок рассмотрения заявления о временной защите до 60 дней, но одновременно сокращают время для уведомления беженцем об изменении места жительства с 15 до 3 дней.

Поправка также предусматривает сокращение срока предоставления бесплатного медицинского страхования беженцам в возрасте от 18 до 65 лет до 180 дней.

Также государство не будет выплачивать гуманитарную помощь в случаях, если у беженцев есть жилье, где им бесплатно предоставляют питание и другие удобства.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ранее в правительстве Чехии заявляли, что планируют продлить режим чрезвычайного положения, введенного из-за наплыва беженцев из Украины, еще на месяц - до конца июня.

Темы: Чехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
Все новости...
Реклама: