Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 00:48
Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар
фото: facebook Yuliya Kovaliv

Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у facebook посол України у Канаді Юлія Ковалів.

"Щойно Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Реклама:

Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар (Crimean Tatar Deportation ("Sürgünlik") Memorial Day)",- пише вона.

Про таке рішення пише і народний депутат Рустем Умеров.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, депортація кримських татар визнана геноцидом в Україні, Латвії та Литві. У 2019 році таку ініціативу схвалив комітет із міжнародних справ парламенту Канади.

Теми: Канададепортація кримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: