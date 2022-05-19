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Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 00:48
фото: facebook Yuliya Kovaliv

Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у facebook посол України у Канаді Юлія Ковалів.

"Щойно Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар (Crimean Tatar Deportation ("Sürgünlik") Memorial Day)",- пише вона.

Про таке рішення пише і народний депутат Рустем Умеров.

Нагадаємо, депортація кримських татар визнана геноцидом в Україні, Латвії та Литві. У 2019 році таку ініціативу схвалив комітет із міжнародних справ парламенту Канади.

Теми: Канададепортація кримські татари
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