Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар

Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у facebook посол України у Канаді Юлія Ковалів.

"Щойно Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду.

Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар (Crimean Tatar Deportation ("Sürgünlik") Memorial Day)",- пише вона.

Про таке рішення пише і народний депутат Рустем Умеров.

⚡️⚡️Canadian Parliament unanimously adopts a resolution recognizing the deportation of Crimean Tatar People as a genocide. Thank you 🇨🇦!