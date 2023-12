Парламент Канады признал геноцидом депортацию крымских татар

Палата общин Канады единогласно признала массовую депортацию крымских татар в 1944 актом геноцида.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в facebook посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

"Только что Палата общин Канады единогласно одобрила резолюцию о признании массовой депортации советским режимом крымских татар в 1944 году актом геноцида. Теперь 18 мая каждый год в Канаде будет отмечаться как День памяти депортации крымских татар ("Crimean Tatar Deportation ("Sürgünlik") Memorial Day)",- пишет она.

О таком решении пишет и народный депутат Рустем Умеров.

⚡️⚡️Canadian Parliament unanimously adopts a resolution recognizing the deportation of Crimean Tatar People as a genocide. Thank you 🇨🇦!