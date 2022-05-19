На півдні ЗСУ уразили 90 цілей ворога
Четвер, 19 травня 2022, 02:18
На захисті південних рубежів України українські військові нанесли ураження 90 цілям на ворожих позиціях.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: На лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник просувань із займаних позицій не має.
Ракетно-артилерійськими підрозділами ОК "Південь", у взаємодії з авіацією, протягом поточної доби нанесено ураження по 90 цілях на позиціях противника.
Внаслідок цього підтверджено влучання у 20 загарбників, 2 самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються.
У Чорному морі продовжується маневрування 2 загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства.
На 4 кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет.
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