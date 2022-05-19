На юге ВСУ поразили 90 целей врага

На защите южных рубежей Украины украинские военные нанесли поражение 90 целям на вражеских позициях.

Источник: ОК "Юг"

Детали: На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области у противника продвижений с занимаемых позиций нет.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями ОК "Юг", во взаимодействии с авиацией, в течение текущих суток нанесено поражение по 90 целям на позициях противника.

В результате подтверждено попадание в 20 захватчиков, 2 самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные потери уточняются.

В Черном море продолжается маневрирование 2 отрядов боевых кораблей, удерживающих блокаду украинских портов и гражданского судоходства.

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