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Польща відправить в Україну 25 тисяч тонн бензину

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 02:58
фото: Getty Images

У рамках допомоги з польських запасів в Україну буде відправлено 25 тисяч тонн бензину.

Джерело: перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко, цитує Польське радіо

Деталі: Свириденко зазначила, що до війни 97 відсотків палива в Україну постачалося з Росії та Білорусі.

Нині ці напрямки закриті, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

Свириденко повідомила, що в рамках допомоги з польських запасів буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального.

Вона підкреслила, що Україна почне отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.

Теми: Польщабензин
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