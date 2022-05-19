Польща відправить в Україну 25 тисяч тонн бензину
Четвер, 19 травня 2022, 02:58
У рамках допомоги з польських запасів в Україну буде відправлено 25 тисяч тонн бензину.
Джерело: перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко, цитує Польське радіо
Деталі: Свириденко зазначила, що до війни 97 відсотків палива в Україну постачалося з Росії та Білорусі.
Реклама:
Нині ці напрямки закриті, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.
Свириденко повідомила, що в рамках допомоги з польських запасів буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального.
Вона підкреслила, що Україна почне отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.
ВІДЕО ДНЯ