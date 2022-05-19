Польща відправить в Україну 25 тисяч тонн бензину

У рамках допомоги з польських запасів в Україну буде відправлено 25 тисяч тонн бензину.

Джерело: перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко, цитує Польське радіо

Деталі: Свириденко зазначила, що до війни 97 відсотків палива в Україну постачалося з Росії та Білорусі.

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Нині ці напрямки закриті, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

Свириденко повідомила, що в рамках допомоги з польських запасів буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального.

Вона підкреслила, що Україна почне отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.