Польша отправит в Украину 25 тысяч тонн бензина

В рамках помощи с польских запасов в Украину будет отправлено 25 тысяч тонн бензина.

Источник: первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко во время совместной пресс-конференции с польской министеркой климата и окружающей среды Анной Москвой, цитирует Польское радио

Детали: Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси.

В настоящее время эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, в результате чего в Украине ощущается дефицит топлива.

Свириденко сообщила, что в рамках помощи с польских запасов будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок горючего.

Она подчеркнула, что Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.