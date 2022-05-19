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Польша отправит в Украину 25 тысяч тонн бензина

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 мая 2022, 02:58
Польша отправит в Украину 25 тысяч тонн бензина
фото: Getty Images

В рамках помощи с польских запасов в Украину будет отправлено 25 тысяч тонн бензина.

Источник: первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко во время совместной пресс-конференции с польской министеркой климата и окружающей среды Анной Москвой, цитирует Польское радио

Детали: Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси.

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В настоящее время эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, в результате чего в Украине ощущается дефицит топлива.

Свириденко сообщила, что в рамках помощи с польских запасов будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок горючего.

Она подчеркнула, что Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

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Темы: Польшабензин
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