Польша отправит в Украину 25 тысяч тонн бензина
Четверг, 19 мая 2022, 02:58
В рамках помощи с польских запасов в Украину будет отправлено 25 тысяч тонн бензина.
Источник: первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко во время совместной пресс-конференции с польской министеркой климата и окружающей среды Анной Москвой, цитирует Польское радио
Детали: Свириденко отметила, что до войны 97 процентов топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси.
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В настоящее время эти направления закрыты, кроме того, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, в результате чего в Украине ощущается дефицит топлива.
Свириденко сообщила, что в рамках помощи с польских запасов будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок горючего.
Она подчеркнула, что Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.
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