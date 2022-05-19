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Двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі на Київщині

Олена РощінаЧетвер, 19 травня 2022, 07:29
Вирва від міни, фото поліції

У Бучанському районі Київської області двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні, яку російські військові залишили в полі.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Між селами Липівка та Королівка 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, яку залишили на полі окупанти.

Із політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні.

Поліція Бучанщини розпочала досудове розслідування за вказаним фактом.

Правоохоронці закликають громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів – телефонувати на спецлінію "102".

Теми: війнаКиївська областьрозмінування
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