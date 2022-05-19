Двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі на Київщині

У Бучанському районі Київської області двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні, яку російські військові залишили в полі.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Між селами Липівка та Королівка 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, яку залишили на полі окупанти.

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Із політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні.

Поліція Бучанщини розпочала досудове розслідування за вказаним фактом.

Правоохоронці закликають громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів – телефонувати на спецлінію "102".