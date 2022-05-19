Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі на Київщині

Олена РощінаЧетвер, 19 травня 2022, 07:29
Двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі на Київщині
Вирва від міни, фото поліції

У Бучанському районі Київської області двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні, яку російські військові залишили в полі.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Між селами Липівка та Королівка 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, яку залишили на полі окупанти.

Реклама:

Із політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні.

Поліція Бучанщини розпочала досудове розслідування за вказаним фактом.

Правоохоронці закликають громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів – телефонувати на спецлінію "102".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаКиївська областьрозмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: