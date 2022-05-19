Двое мужчин подорвались на мине россиян в поле на Киевщине

В Бучанском районе Киевской области двое мужчин подорвались на противопехотной мине, которую российские военные оставили в поле.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Между селами Липовка и Королевка 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, которую оставили на поле оккупанты.

С политравмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу.

Полиция Бучанщины начала досудебное расследование по данному факту.

Правоохранители призывают граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. В случае обнаружения подозрительных предметов – звонить на спецлинию "102"