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Із "Градів" та "Ураганів" росіяни стріляли по селу на Дніпропетровщині 

Олена РощінаЧетвер, 19 травня 2022, 07:52
Руйнування у Великій Костромці, фото Валентина Резніченка

У ніч на 19 травня російські загарбники п’ять разів обстріляли село Велика Костромка у Зеленодольській територіальній громаді у Дніпропетровській області. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко 

Пряма мова: "Неспокійна ніч. Окупанти п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду. Били з "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці. 

Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу". 

Деталі: Резніченко показав одну зі зруйнованих будівель.

 

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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