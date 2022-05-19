Із "Градів" та "Ураганів" росіяни стріляли по селу на Дніпропетровщині 

У ніч на 19 травня російські загарбники п’ять разів обстріляли село Велика Костромка у Зеленодольській територіальній громаді у Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Неспокійна ніч. Окупанти п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду. Били з "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці.

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Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу".

Деталі: Резніченко показав одну зі зруйнованих будівель.