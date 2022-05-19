Из "Градов" и "Ураганов" россияне стреляли по селу на Днепропетровщине
Четверг, 19 мая 2022, 07:52
В ночь на 19 мая российские захватчики пять раз обстреляли село Великая Костромка в Зеленодольской территориальной общине в Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Беспокойная ночь. Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую общину. Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке.
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Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа".
Детали: Резниченко показал одно из разрушенных зданий.
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