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Из "Градов" и "Ураганов" россияне стреляли по селу на Днепропетровщине

Елена РощинаЧетверг, 19 мая 2022, 07:52
Разрушения в Великой Костромке, фото Валентина Резниченко

В ночь на 19 мая российские захватчики пять раз обстреляли село Великая Костромка в Зеленодольской территориальной общине в Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Беспокойная ночь. Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую общину. Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке.

Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа".

Детали: Резниченко показал одно из разрушенных зданий.

 

Темы: Днепропетровская областьвойна
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