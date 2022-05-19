У Пентагоні відзначають зменшення масштабів дій російської армії в Україні

У Пентагоні відзначили, що Росія останнім часом зменшила масштаби своїх дій, що демонструє зменшення амбіцій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Washington Post, цитуючи представника Міністерства оборони США.

Російські війська працюють меншими групами зі значно "меншими" завданнями - замість з’єднань по кількасот чоловік, дії проводяться групами від кількох десятків до сотні військових.

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Так само, якщо колись йшлося про великі міста і цілі шматки території, зараз зусилля зосереджуються на певних селах чи перехрестях доріг.

Британська розвідка днями повідомляла, що наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

За їхньою оцінкою, просування військ РФ може ускладнювати втрата мостового обладнання та безпілотників, "постійний низький бойовий дух" та зниження боєздатності підрозділів, які неможливо швидко замінити.