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В Пентагоне отмечают уменьшение масштабов действий российской армии в Украине

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 08:35

В Пентагоне отметили, что Россия в последнее время снизила масштабы своих действий, что демонстрирует уменьшение амбиций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Washington Post, цитируя представителя Министерства обороны США.

Российские войска работают меньшими группами со значительно "меньшими" задачами - вместо соединений по несколько сотен человек, действия проводятся группами от нескольких десятков до сотни военных.

Так же, если речь шла о больших городах и целых кусках территории, сейчас усилия сосредотачиваются на определенных селах или перекрестках дорог.

Британская разведка на днях сообщала, что наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

По их оценке, продвижение войск РФ может осложнять потеря мостового оборудования и беспилотников, постоянный низкий боевой дух и снижение боеспособности подразделений, которые невозможно быстро заменить.

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Темы: СШАУкраинавойнаРосcия
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