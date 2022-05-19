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Білий дім не поспішає надавати американські РСЗВ, про які просить Київ – Politico

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 08:39

Білий дім не поспішає надавати Україні американські дальнобійні реактивні системи залпового вогню, у тому числі через побоювання, що Кремль розцінить це як надмірну ескалацію. 

Про це повідомляє Politico, посилаючись на слова трьох обізнаних з питанням співрозмовників, пише "Європейська правда". 

США вже без зайвого розголосу передали Україні РСЗВ радянських моделей, попросивши посприяти у цьому союзників, які все ще мають їх на озброєнні.

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Але Україна сподівається отримати більш точні і потужні американські системи. Київ просить про цю збою не перший місяць і переконує, що потужні РСЗВ критично необхідні для того, щоб збільшити перевагу в артилерійських дуелях у боях на сході. 

У Білому домі нібито побоюються, що Кремль розцінить це як зумисну ескалацію, оскільки американські РСЗВ більш дальнобійні та з більшою руйнівною силою, ніж радянські моделі, та ніж гаубиці. 

Один зі співрозмовників них зазначає, що під час зустрічі на базі "Рамштайн", коли обговорювали координацію військової допомоги для України, питання нібито зрушилося, але потім знову процес загальмував.

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Посадовець з Білого дому на умовах анонімності розповів, що Україна і США продовжують "активні дискусії" щодо РСЗВ, але навіть з тими масштабами фінансування, які Штати виділили на підтримку України, не все, про що просить Київ, можна передати швидко. 

"Нам доводиться приймати рішення, які системи озброєння дадуть найефективніший результат за свою вартість", - зазначив він. Так адміністрація Байдена вирішила у першу чергу передати гаубиці M777, з міркувань, що їх та боєприпасів за ті самі гроші можна дати значно більше, ніж РСЗВ. 

M270, що виробляються для американської армії з 1983 року, можуть швидко випускати 12 ракет і швидко від’їхати на перезарядку до того, як моделі радянського зразка встигнуть прицілитися для відповіді. Залежно від типу боєприпасів, вони можуть вражати цілі на відстані в основному до 60 км, а з найбільш передовими - і понад сотню кілометрів.

За словами деяких співрозмовників, в адміністрації Байдена є думки про те, що якби Україні надали зброю більш дальнобійну за будь-що, що вже є у неї на озброєнні, це може підштовхнути Путіна на нову ескалацію, як застосування хімічної зброї чи іншої зброї масового ураження.

Теми: СШАзброяУкраїнавійна
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