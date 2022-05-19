Белый дом не спешит предоставлять американские РСЗО, о которых просит Киев - Politico

Белый дом не спешит предоставлять Украине американские дальнобойные реактивные системы залпового огня, в том числе из-за опасений, что Кремль расценит это как чрезмерную эскалацию.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова трех осведомленных по вопросу собеседников, пишет "Европейская правда".

США уже без лишней огласки передали Украине РСЗО советских моделей, попросив помочь в этом союзников, которые все еще имеющим их на вооружении.

Но Украина надеется получить более точные и мощные американские системы. Киев просит об этом оружии не первый месяц и убеждает, что мощные РСЗО критически необходимы для того, чтобы увеличить преимущество в артиллерийских дуэлях в боях на востоке.

В Белом доме якобы опасаются, что Кремль расценит это как умышленную эскалацию, поскольку американские РСЗО более дальнобойные и с большей разрушительной силой, чем советские модели и гаубицы.

Один из собеседников отмечает, что во время встречи на базе "Рамштайн", когда обсуждали координацию военной помощи для Украины, вопрос якобы сдвинулся, но потом снова процесс затормозил.

Чиновник из Белого дома на условиях анонимности рассказал, что Украина и США продолжают "активные дискуссии" по поводу РСЗО, но даже с теми масштабами финансирования, которые Штаты выделили в поддержку Украины, не все, о чем просит Киев, можно передать быстро.

ВИДЕО ДНЯ

"Нам приходится принимать решения, какие системы вооружения дадут самый эффективный результат за свою стоимость", - отметил он. Так администрация Байдена решила в первую очередь передать гаубицы M777, из соображений, что их и боеприпасов за те же деньги можно дать гораздо больше, чем РСЗО.

Производимые для американской армии с 1983 года M270 могут быстро выпускать 12 ракет и быстро отъехать на перезарядку до того, как модели советского образца успеют прицелиться для ответа. В зависимости от типа боеприпасов, они могут поражать цели на расстоянии в основном до 60 км, а с наиболее передовыми – и более сотни километров.

По словам некоторых собеседников, в администрации Байдена есть мнения, что если бы Украине предоставили оружие более дальнобойное, чем что-либо, что уже есть у неё на вооружении, это может подтолкнуть Путина на новую эскалацию, как применение химического оружия или другого оружия массового поражения.