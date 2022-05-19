У Росії звільнили високопоставлених командирів за провали в Україні - британська розвідка

Росія останніми тижнями звільнила високопоставлених командирів, які, як вважається, погано діяли на початкових етапах вторгнення в Україну.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

Генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, відсторонений від посади за нездатність захопити Харків.

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Віцеадмірала Ігоря Осипова, який командував Чорноморським флотом Росії, також, ймовірно, було усунуто з посади після затоплення крейсера "Москва" у квітні.

Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але незрозуміло, чи він зберігає довіру президента Путіна.

"Культура приховування та пошуку цапів-відбувайлів, ймовірно, поширена в російській військовій системі та системі безпеки. Багато офіційних осіб, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, все більше відволікатимуться на спроби уникнути особистої провини за оперативні невдачі Росії", - йдеться у заяві.

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"Це, ймовірно, створить додаткове навантаження на російську централізовану модель управління та контролю, оскільки офіцери все частіше прагнуть відкласти ухвалення ключових рішень на начальство. У цих умовах Росії буде складно повернути собі ініціативу", - наголошується у звіті.

Британська розвідка днями повідомляла, що наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

За їхньою оцінкою, просування військ РФ може ускладнювати втрата мостового обладнання та безпілотників, "постійний низький бойовий дух" та зниження боєздатності підрозділів, які неможливо швидко замінити.