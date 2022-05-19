Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России уволили ысокопоставленных командиров за провалы в Украине - британская разведка

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 10:32

Россия в последние недели уволила высокопоставленных командиров, которые, как считается, плохо действовали на начальных этапах вторжения в Украину.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

Генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, отстранен от должности за неспособность захватить Харьков.

Реклама:

Вице-адмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом России, также, вероятно, был смещен с должности после затопления крейсера "Москва" в апреле.

 

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но непонятно, сохраняет ли он доверие президента Путина.

"Культура укрывательства и поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России", - говорится в заявлении.

ВИДЕО ДНЯ

"Это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся переложить принятие ключевых решений на начальство. В этих условиях России будет сложно вернуть себе инициативу", - отмечается в отчете.

Британская разведка на днях сообщала, что наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

По их оценке, продвижение войск РФ может осложнять потеря мостового оборудования и беспилотников, постоянный низкий боевой дух и снижение боеспособности подразделений, которые невозможно быстро заменить.

Темы: РосcиявойнаразведкаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Росcия
Сотни российских спортсменов сменили гражданство, Минспорта РФ уменьшает эту цифру
В России хотят ставить заключенных на особый воинский учет
Россия обстреляла Торецк и Новоукраинку, есть погибший и раненые
Последние новости
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
Все новости...
Реклама: