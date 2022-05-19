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В России уволили ысокопоставленных командиров за провалы в Украине - британская разведка

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 10:32

Россия в последние недели уволила высокопоставленных командиров, которые, как считается, плохо действовали на начальных этапах вторжения в Украину.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

Генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, отстранен от должности за неспособность захватить Харьков.

Вице-адмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом России, также, вероятно, был смещен с должности после затопления крейсера "Москва" в апреле.

 

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но непонятно, сохраняет ли он доверие президента Путина.

"Культура укрывательства и поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России", - говорится в заявлении.

"Это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель управления и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся переложить принятие ключевых решений на начальство. В этих условиях России будет сложно вернуть себе инициативу", - отмечается в отчете.

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Британская разведка на днях сообщала, что наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

По их оценке, продвижение войск РФ может осложнять потеря мостового оборудования и беспилотников, постоянный низкий боевой дух и снижение боеспособности подразделений, которые невозможно быстро заменить.

Темы: РосcиявойнаразведкаУкраина
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