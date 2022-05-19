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Посол Фінляндії повернулася до Києва

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 10:37

Посол Фінляндії Пяйві Лайне повернулася у будівлю посольства в Києві, але посольство працюватиме в обмеженому обсязі.

Як пише "Європейська правда", про це 19 травня повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії. 

"Безпекова ситуація у Києві зараз покращилася, тому посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне повернулася на звичайне місце роботи у Києві", – йдеться у заяві.

Водночас, послуги посольства та розгляд заявок на отримання віз та посвідок на проживання поки недоступні. Фінляндія продовжує застерігати своїх громадян від будь-яких поїздок в Україну. 

Нагадаємо, Фінляндія евакуювала співробітників посольства до Львова напередодні початку повномасштабної війни, а 24 лютого посол та співробітники-громадяни Фінляндії виїхали з України. 

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Теми: КиївФінляндіядипломатичні відносинивійна
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