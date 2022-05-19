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Посол Финляндии вернулась в Киев

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 10:37

Посол Финляндии Пяйви Лайне вернулась в здание посольства в Киеве, но посольство будет работать в ограниченном объеме.

Как пишет "Европейская правда", об этом 19 мая сообщило Министерство иностранных дел Финляндии.

"Ситуация с безопасностью в Киеве сейчас улучшилась, поэтому посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне вернулась на обычное место работы в Киеве", – говорится в заявлении.

В то же время услуги посольства и рассмотрение заявок на получение виз и вида на жительство пока недоступны. Финляндия продолжает предостерегать своих граждан от любых поездок в Украину.

Напомним, Финляндия эвакуировала сотрудников посольства во Львов накануне начала полномасштабной войны, а 24 февраля посол и сотрудники-граждане Финляндии уехали из Украины.

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Темы: КиевФинляндиядипломатические отношениявойна
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