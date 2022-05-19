Канцлер Німеччини: Путін не буде диктувати умови миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні подальшу допомогу у захисті від нападу Росії та заявив, що президент Владімір Путін не зможе диктувати умови миру.

Про це він заявив у спеціальному виступі у Бундестазі, пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Путін, як і раніше, вважає, що може бомбити і диктувати мир. Але він помиляється. Так само як він помилявся щодо рішучості українців та єдності наших союзів. Тому що українці цього не приймають, і ми також", - сказав Шольц.

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Канцлер заявив, що тільки коли Путін зрозуміє, що не може зламати обороноздатність України, він буде готовий серйозно вести мирні переговори, і для цього важливо посилити військову допомогу Києву.

Шольц захищав позицію уряду Німеччини про підтримку України "в тому числі у постачанні озброєнь, включаючи важку техніку" — навіть якщо одні вважають, що "підтримка не заходить досить далеко", а інші, що "надто далеко".

"У нас у всіх одна спільна мета: Росія не має виграти цю війну. Україна має вижити", - додав він.

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Шольц зазначив, що федеральний уряд надає Україні військову підтримку, "обдуману, виважену та ретельно скоординовану на міжнародному рівні".

"Допомога країні, яка зазнала жорстокого нападу, щоб допомогти їй захистити себе, не є ескалацією", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що останні поразки партії Шольца на місцевих виборах можуть вплинути в тому числі на його зовнішню політику, оскільки виборців очікують змін, в тому числі у ставленні до України.

Детальніше читайте в статті - Друга поразка Шольца: який сигнал німецькі виборці надіслали канцлеру та його партії.