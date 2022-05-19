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Канцлер Германии: Путин не будет диктовать условия мира

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 11:41

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшую помощь в защите от нападения России и заявил, что президент Владимир Путин не сможет диктовать условия мира.

Об этом он заявил в специальном выступлении в Бундестаге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Путин по-прежнему считает, что может бомбить и диктовать мир. Но он ошибается. Так же, как он ошибался по поводу решимости украинцев и единства наших союзов. Потому что украинцы этого не принимают, и мы тоже", - сказал Шольц.

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Канцлер заявил, что только когда Путин поймет, что не может сломать обороноспособность Украины, он будет готов всерьез вести мирные переговоры, и для этого важно усилить военную помощь Киеву.

Шольц защищал позицию правительства Германии о поддержке Украины "в том числе в поставках вооружений, включая тяжелую технику" - даже если одни считают, что "поддержка не заходит достаточно далеко", а другие, что "слишком далеко".

"У нас у всех - одна общая цель: Россия не должна выиграть эту войну. Украина должна выжить", – добавил он.

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Шольц отметил, что федеральное правительство оказывает Украине военную поддержку, "обдуманную, взвешенную и тщательно скоординированную на международном уровне".

"Помощь стране, которая подверглась жестокому нападению, чтобы помочь ей защитить себя, не является эскалацией", - сказал он.

Ранее сообщалось, что последние поражения партии Шольца на местных выборах могут повлиять в том числе на его внешнюю политику, поскольку избирателей ожидают изменений, в том числе в отношении Украины.

Подробнее читайте в статье - Второе поражение Шольца: какой сигнал немецкие избиратели направили канцлеру и его партии.

Темы: ШольцПутинГерманияРосcия
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