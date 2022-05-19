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У Німеччині сталася стрілянина в гімназії

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 12:46

У німецькому місті Бремергафен сталася стрілянина в гімназії, одна людина отримала важкі поранення.

Про це повідомляє видання Nord24, пише "Європейська правда".

За даними видання, постріли почула студентка, яка була в туалеті, і викликала поліцію. Учні забарикадувались у своїх класах.

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На момент стрілянини у гімназії перебували близько 200 осіб, це значно менше, ніж зазвичай. Сьогодні не було занять, а проводилися екзамени у частини студентів.

Поліція повідомила у Twitter, що проводить масштабну операцію та оточила територію навколо школи.

Пізніше речниця поліції підтвердила, що одна людина отримала важкі травми і зараз знаходиться в лікарні. Постраждала співробітниця гімназії.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного у скоєнні злочину, другий зловмисник, ймовірно, втік. Втім, інформація про другого нападника поки не підтверджена офіційно.

Теми: Німеччина
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