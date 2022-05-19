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В Германии произошла перестрелка в гимназии

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 12:46

В немецком городе Бремерхафен произошла стрельба в гимназии, один человек получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает издание Nord24, пишет "Европейская правда".

По данным издания, выстрелы услышала находившаяся в туалете ученица и вызвала полицию. Учащиеся забаррикадировались в своих классах.

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На момент стрельбы в гимназии находились около 200 человек, это значительно меньше, чем обычно. Сегодня не было занятий, а проводились экзамены у части учеников.

Полиция сообщила в Twitter, что проводит масштабную операцию и оцепила территорию вокруг школы.

Позже спикер полиции подтвердил, что один человек получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. Пострадала сотрудница гимназии.

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Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в совершении преступления, второй злоумышленник, вероятно, скрылся. Впрочем, информация о втором нападавшем пока не подтверждена официально.

Темы: Германия
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