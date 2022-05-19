Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кім анонсував два послаблення для Миколаївської області

Олена РощінаЧетвер, 19 травня 2022, 12:50

На Миколаївщині планують дозволити продаж слабоалкогольних напоїв щодня, а також скоротити комендантську годину.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "На прохання бізнесу ми збираємося дозволити продаж слабоалкогольних напоїв весь тиждень. Але під суворою забороною продаж військовим. Якщо будуть випадки продажу військовим, то одразу ж скасуємо це рішення.

Реклама:

Також готуємо розпорядження про скорочення комендантської години – з 10-ї вечора тепер буде, (світловий) день подовжується, служби всі працюють".

Деталі: Раніше комендантська година діяла з 21:00 до 06:00, незабаром буде з 22:00.

Кім привітав українців із Днем вишиванки.

ВІДЕО ДНЯ

Він також повідомив, що побував у пологовому будинку: лише за цей день у ньому народилося 8 малюків.

Нагадаємо: Миколаївська область регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ, а також часом – ракетних ударів.

Теми: Миколаївська областьМиколаївалкогольвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Миколаївська область
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: