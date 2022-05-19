Кім анонсував два послаблення для Миколаївської області

На Миколаївщині планують дозволити продаж слабоалкогольних напоїв щодня, а також скоротити комендантську годину.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "На прохання бізнесу ми збираємося дозволити продаж слабоалкогольних напоїв весь тиждень. Але під суворою забороною продаж військовим. Якщо будуть випадки продажу військовим, то одразу ж скасуємо це рішення.

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Також готуємо розпорядження про скорочення комендантської години – з 10-ї вечора тепер буде, (світловий) день подовжується, служби всі працюють".

Деталі: Раніше комендантська година діяла з 21:00 до 06:00, незабаром буде з 22:00.

Кім привітав українців із Днем вишиванки.

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Він також повідомив, що побував у пологовому будинку: лише за цей день у ньому народилося 8 малюків.

Нагадаємо: Миколаївська область регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ, а також часом – ракетних ударів.