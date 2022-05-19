Ким анонсировал два послабления для Николаевской области
В Николаевской области планируют разрешить продажу слабоалкогольных напитков ежедневно, а також сократить комендантский час.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким
Прямая речь: "По просьбе бизнеса мы собираемся разрешить продажу слабоалкогольных напитков всю неделю. Но под строгим запретом продажи военным. Если будут случаи продажи военным, то сразу же отменим это решение.
Также готовим распоряжение о сокращении комендантского часа – с 10-ти вечера теперь будет, (световой) день удлиняется, службы все работают".
Детали: Ранее комендатнский час действтвовал с 21:00 до 06:00, скоро будет с 22:00.
Ким поздравил украинцев с Днём вышиванки.
Он также сообщил, что побывал в роддоме: только за этот день в нем родилось 8 малышей.
Напомним: Николаевская область регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск, а также иногда – ракетным ударам.