Ким анонсировал два послабления для Николаевской области

В Николаевской области планируют разрешить продажу слабоалкогольных напитков ежедневно, а також сократить комендантский час.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "По просьбе бизнеса мы собираемся разрешить продажу слабоалкогольных напитков всю неделю. Но под строгим запретом продажи военным. Если будут случаи продажи военным, то сразу же отменим это решение.

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Также готовим распоряжение о сокращении комендантского часа – с 10-ти вечера теперь будет, (световой) день удлиняется, службы все работают".

Детали: Ранее комендатнский час действтвовал с 21:00 до 06:00, скоро будет с 22:00.

Ким поздравил украинцев с Днём вышиванки.

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Он также сообщил, что побывал в роддоме: только за этот день в нем родилось 8 малышей.

Напомним: Николаевская область регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск, а также иногда – ракетным ударам.