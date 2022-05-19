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"Батьківщина – не дупа президента": лідер ДДТ отримав протокол за слова проти війни

Роман ПетренкоЧетвер, 19 травня 2022, 12:56
Батьківщина – не дупа президента: лідер ДДТ отримав протокол за слова проти війни
фото з концерту

На лідера гурту ДДТ Юрія Шевчука склали протокол після концерту в Уфі 18 травня, де він розповів шанувальникам, "що таке Батьківщина", а також розмірковував про безглуздість війни в Україні.

Джерело: "Медуза" з посиланням на директора уфімського продюсерського центру Радміра Усаєва, виступ Шевчука

Пряма мова Усаєва: "Одразу після концерту за лаштунки проникли силовики, ізолювали Ю. Ю. від групи, не пропускаючи навіть директора колективу, і протягом години вели бесіду за фактом концерту, його спрямованості та висловлюваннях Шевчука щодо війни й Батьківщини…

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Потім просто дали йому на підпис протокол і поїхали. "Про що (протокол - ред.), ви самі можете здогадатися".

Деталі: ЗМІ повідомляють, що протокол за дискредитацію російських збройних сил

Раніше у соцмережах почали з'являтися ролики з концерту, де Шевчук пояснює, що Батьківщина – це не дупа президента, а в Україні гинуть молоді люди.

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Пряма мова Шевчука: "І зараз вбивають людей в Україні – навіщо? Наші пацани там гинуть – навіщо? Які цілі, друзі, які цілі знову? Гине молодість Росії та України, гинуть жінки та діти заради якихось наполеонівських планів чергового нашого Цезаря, так?

Батьківщина, друзі, це не дупа президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина - це бабуся жебрак на вокзалі, що продає картоплю. Ось це батьківщина", - сказав Шевчук. Зал відповів йому оплесками.

Нагадаємо: У квітні концерт гурту ДДТ скасували.

Шевчук тоді припустив, що це могло бути пов'язане з відмовою гурту виступати у залі з буквою Z, яка стала символом підтримки російського вторгнення в Україну.

Теми: музикаРосіяпропагандавійна
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