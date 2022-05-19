Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Батьківщина – не дупа президента": лідер ДДТ отримав протокол за слова проти війни

Роман ПетренкоЧетвер, 19 травня 2022, 12:56
фото з концерту

На лідера гурту ДДТ Юрія Шевчука склали протокол після концерту в Уфі 18 травня, де він розповів шанувальникам, "що таке Батьківщина", а також розмірковував про безглуздість війни в Україні.

Джерело: "Медуза" з посиланням на директора уфімського продюсерського центру Радміра Усаєва, виступ Шевчука

Пряма мова Усаєва: "Одразу після концерту за лаштунки проникли силовики, ізолювали Ю. Ю. від групи, не пропускаючи навіть директора колективу, і протягом години вели бесіду за фактом концерту, його спрямованості та висловлюваннях Шевчука щодо війни й Батьківщини…

Потім просто дали йому на підпис протокол і поїхали. "Про що (протокол - ред.), ви самі можете здогадатися".

Деталі: ЗМІ повідомляють, що протокол за дискредитацію російських збройних сил

Раніше у соцмережах почали з'являтися ролики з концерту, де Шевчук пояснює, що Батьківщина – це не дупа президента, а в Україні гинуть молоді люди.

Пряма мова Шевчука: "І зараз вбивають людей в Україні – навіщо? Наші пацани там гинуть – навіщо? Які цілі, друзі, які цілі знову? Гине молодість Росії та України, гинуть жінки та діти заради якихось наполеонівських планів чергового нашого Цезаря, так?

ВІДЕО ДНЯ

Батьківщина, друзі, це не дупа президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина - це бабуся жебрак на вокзалі, що продає картоплю. Ось це батьківщина", - сказав Шевчук. Зал відповів йому оплесками.

Нагадаємо: У квітні концерт гурту ДДТ скасували.

Шевчук тоді припустив, що це могло бути пов'язане з відмовою гурту виступати у залі з буквою Z, яка стала символом підтримки російського вторгнення в Україну.

Теми: музикаРосіяпропагандавійна
Головне сьогодні

Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time

Бажання європейців дати Путіну зберегти обличчя вилікує історія – Кулеба

Зеленський: Фінальна стадія війни найкривавіша, я не можу кликати українців з-за кордону

відеоБійці "Азову" вийшли на зв'язок: командування все ще на "Азовсталі"

відеоЗМІ опублікували кадри, як українські захисники покидають "Азовсталь"

Сенат США остаочно схвалив виділення Україні $40 мільярдів допомоги

Усі новини...
музика
Зеленський про Євробачення: Європо, голосуй за Україну
Pink Floyd випустили нову пісню: вона україномовна і Хливнюк – на вокалі
Лободу виключили з "чорного списку" артистів, які підтримують війну або відмовчуються
Останні новини
06:00
відеоNYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
05:30
Херсонщина: Росіяни збивають свої ж ракети, щоб підставити ЗСУ — ОК “Південь”
05:15
ЗМІ: G7 домовилася створити Альянс, щоб запобігти глобальному голоду
04:30
Денісова: Понад 3 тисячі вчителів перевчаються, щоб вчити за стандартами РФ
03:28
ЗМІ: США подумують на півроку скасувати санкції проти Білорусі заради експорту українського зерна
02:30
Boeing запустив свою безпілотну капсулу до МКС
01:31
Донеччина: Росіянам не вдалося перерізати трасу на Бахмут
00:40
відеоУ ЗМІ оприлюднили кадри з камери парамедика "Тайри", яку взяли в полон у Маріуполі
00:24
Смоленська катастрофа: польський суд схвалив арешт російського диспетчера
00:24
Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time
Усі новини...