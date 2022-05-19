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"Батькивщина – не жопа президента": лидер ДДТ получил протокол за слова против войны

Роман ПетренкоЧетверг, 19 мая 2022, 12:56
фото с концерта

На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука составили протокол после концерта в Уфе 18 мая, где он рассказал поклонникам, "что такое Родина", а также размышлял о бессмысленности войне в Украине.

Источник: "Медуза" со ссылкой на директора уфимского продюсерского центра Радмира Усаева, выступление Шевчука

Прямая речь Усаева: "Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. от группы, не пропуская даже директора коллектива и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины…

Потом просто дали ему на подпись протокол и уехали. "О чем (протокол – ред.), вы сами можете догадаться".

Детали: СМИ сообщают, что протокол за дискредитацию российских вооруженных сил.

Ранее в соцсетях начали появляться ролики с концерта, где Шевчук объясняет, что Родина – это не жопа президента, а в Украине гибнут молодые люди.

Прямая речь Шевчука: "И сейчас убивают в Украине людей — зачем? Наши пацаны там гибнут — зачем? Какие цели, друзья, какие цели опять? Гибнет молодость России и Украины, гибнут женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да?

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Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", — сказал Шевчук. Зал ответил ему аплодисментами.

Напомним: В апреле концерт группы ДДТ отменили.

Шевчук тогда предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.

Темы: музыкаРосcияпропагандавойна
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