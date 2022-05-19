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Британія запровадила нові санкції проти великих російських авіакомпаній

Четвер, 19 травня 2022, 13:24

Велика Британія запровадила нові санкції проти великих російських авіакомпаній.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

Санкції стосуються найбільшої авіакомпанії Росії "Аерофлот", "Уральських авіаліній" та авіакомпанії "Росія", яка, зокрема, опікується урядовими літаками.

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Вони тепер не зможуть продати свої невикористані, вигідні посадкові слоти в аеропортах Британії, що не дасть Росії заробити приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Поки Путін продовжує свій варварський наступ на Україну, ми продовжуватимемо націлюватися на російську економіку. Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні ми переконуємося, що вони не зможуть отримати готівку на своїх прибуткових посадкових слотах у наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну – ми не зупинимося, поки Україна не переможе", сказала глава МЗС Ліз Трасс.

Сьогоднішня заява є останнім раундом санкцій Британії у сфері авіаційної та транспортної промисловості.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Лондон заборонив Росії доступ до повітряного простору та вод, а також експорт авіаційних товарів і технологій.

Нагадаємо, 18 травня Канада у рамках санкцій, запроваджених проти РФ за розв’язану війну, заборонила в’їзд тисячі громадян Російської Федерації, включно з президентом Владіміром Путіним.

Теми: Велика БританіясанкціїРосія
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